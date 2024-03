Sucuri que viralizou em vídeo de biólogo holandês é encontrada morta em Bonito

Uma sucuri, de quase 7 metros, foi encontrada morta às margens do rio Formoso, em Bonito (MS), nesse domingo (24). De acordo com informações, a cobra morta é a mesma que viralizou em um vídeo compartilhado pelo biólogo holandês Freek Vonk, noticiado pelo JD1.

A causa da morte da serpente é investigada. Em denúncia nas redes sociais, o documentarista de vida selvagem Cristian Dimitris, atestou que a serpente morta é a mesma filmada inúmeras vezes, inclusive pelo biólogo holandês. A identificação da cobra foi feita a partir das manchas que a serpente tem pelo corpo, que servem como digitais da espécie, como explica Dimitrius, que filma cobras na região há 10 anos.

A identificação da serpente também foi confirmada pela especialista em sucuris e pesquisadora da USP (Universidade de São Paulo) Juliana Terra, que acompanhava a cobra há 8 anos em estudos. A cientista comentou que a sucuri era chamada de Ana Julia e símbolo para região de Bonito.

Cobra de quase 7 metros foi encontrada morta - Foto: Reprodução

Com imagens de arquivo, Cristian Dimitrius conseguiu precisar que a cobra morta era Ana Julia. Na postagem, o documentarista indicou a possibilidade da sucuri ter sido morta por um tiro. As causas da morte só serão atestadas após análise e investigação da PMA (Polícia Militar Ambiental).

"Comparei as marcas do rosto, que são como impressões digitais. Ela deve ser a sucuri mais famosa do mundo, totalmente emblemática para a região. Imagens com a serpente já rodaram o mundo", comentou Cristian Dimitrius.

Equipes da PMA de Bonito devem ir ao local onde a cobra foi encontrada morta para levantar informações. A ida deve ser feita ainda nesta segunda-feira (25).

A cobra foi encontrada com o corpo completamente inchado. "Hoje recebi a notícia de que a sucuri foi morta e seu corpo foi encontrado boiando no rio Formoso. Que tristeza, que raiva!!!! Quem teria feito um absurdo destes????", escreveu o documentarista nas redes sociais.

*Com informações do portal g1.

