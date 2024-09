TCE-MS barra licitação em Corguinho por suspeita de favorecimento

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) suspendeu, em decisão liminar, um procedimento licitatório da Prefeitura Municipal de Corguinho destinado à contratação de uma empresa especializada para a implementação e administração de um sistema de controle de abastecimento de combustíveis e serviços de manutenção de veículos.

A decisão foi motivada por uma denúncia da empresa Link Card Administradora de Benefícios Ltda., que apontou possíveis irregularidades no edital. Entre as alegações, a empresa afirmou que o certame favorecia indevidamente microempresas e empresas de pequeno porte, além de exigir a presença de um escritório no estado, o que poderia excluir concorrentes de outras regiões. Outras questões apontadas incluíam a ausência de exigência de certidão negativa de falência e uma suposta interferência na relação entre a futura contratada e as empresas credenciadas.

Diante dessas suspeitas, o conselheiro do TCE-MS, Márcio Monteiro, considerou que a suspensão da licitação não acarretaria prejuízos irreversíveis à administração pública. Em sua decisão, ele determinou a suspensão imediata do Pregão Eletrônico nº 013/2024, facultando à prefeitura a correção das irregularidades apontadas e a republicação do edital, caso necessário.

A Prefeitura de Corguinho já atualizou sua página oficial, confirmando a suspensão do certame, enquanto aguarda a manifestação final do TCE-MS sobre o caso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também