Vereadores de Rio Brilhante aprovam aumento salarial de 49%

Em Rio Brilhante, os vereadores votaram e aprovaram um reajuste em seus próprios salários. O aumento, de 49%, elevará os vencimentos dos parlamentares de R$ 6.999 para R$ 10.432 a partir de fevereiro de 2025. A decisão foi ratificada pelo prefeito Lucas Centenaro Foroni por meio da Lei Nº 2.339, datada de 26 de março de 2024, que fixa os subsídios dos vereadores para o período de 2025 a 2028.

Dos 13 vereadores, apenas quatro foram contra o aumento: Rose, Venizelos Papacosta, Sérgio Silva e Carlos Segatto Tucura. O presidente da Câmara Municipal, Paulo César Alves, não participou da votação, mas expressou apoio à medida.

O novo salário dos vereadores seguirá uma tabela: R$ 6.999,11 a partir de 1º de janeiro de 2025 e R$ 10.432,39 a partir de 1º de fevereiro de 2025. Além disso, a ausência injustificada dos vereadores nas sessões ordinárias acarretará um desconto de R$ 2.475,47 por sessão.

Alguns vereadores favoráveis ao reajuste destacaram que os subsídios não haviam sido corrigidos há 14 anos, justificando a necessidade de atualização. Com a aprovação da lei, os 13 parlamentares receberão R$ 10,4 mil para participar de uma sessão legislativa por semana.

Os vereadores que votaram a favor do reajuste foram: Adailton Mendes Lima (PSD), Olimar Gamarra do Amaral (PSDB), Rodrigo Martins Laboissier Ramos (PSDB), Wandressa Freitas Barbosa (PSB), Juarez Alves Roza (MDB), Éverton Cristiano de Carvalho (UNIÃO), José de Freitas Neto (PP) e José Maria Caetano de Sousa (PP). Já os contrários foram Rosiane de Oliveira Batista Giuliani (PSD), Sérgio Lopes da Silva (PSDB), Venizelos Papacosta Neto (UNIÃO) e Carlos Roberto Segatto (PTB).

