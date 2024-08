Alemanha assina solicitação para sediar as Olimpíadas de 2040

Um comunicado à imprensa enviado pela Confederação Alemã de Esportes Olímpicos (DOSB) nesta sexta-feira (2), informou que a Ministra Federal do Interior e do Esporte do país, Nancy Faeser, assinou a carta de solicitação para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Em nome do Governo Federal da Alemanha, Faeser assinou uma declaração conjunta coordenada também pelo Ministério Federal do Interior, o DOSB, as autoridades das cidades de Berlim, Dusseldorf, Hamburgo, Leipzig e Munique, e os estados federais da Renânia do Norte-Vestfália e Baviera.

O país sediou as Olimpíadas de Berlim 1936, em meio à Segunda Guerra Mundial, e de Munique 1972. Agora, o Comitê deve iniciar as negociações com o Comitê Olímpico Internacional (COI), que começará o processo de licitação em 2025 para discutir a possibilidade. O ano de 2040 marcará os 50 anos da reunificação do país

"Queremos um jogo em casa para nossos atletas alemães novamente. Queremos aproveitar as grandes oportunidades que os Jogos Olímpicos oferecem para nossa coesão, para nossa economia e para o esporte. Queremos usar os melhores estádios e instalações esportivas que temos. Em vez de construir novos com grandes despesas, estamos nos concentrando na sustentabilidade", disse Faeser.

