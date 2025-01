Alemanha confirma surto de febre aftosa em rebanho de búfalos após 40 anos

A Alemanha confirmou nesta sexta-feira (10) o primeiro surto de febre aftosa em quase 40 anos, detectado em um rebanho de búfalos nos arredores de Berlim, especificamente em Hönow, no estado de Brandemburgo, localizado no leste do país.

A febre aftosa, que pode afetar bovinos, suínos, ovelhas e cabras, causa febre e o aparecimento de bolhas na boca dos animais infectados. A doença já resultou na morte de três animais.

Diante do surto, as autoridades alemãs implementaram medidas rigorosas de contenção, incluindo o sacrifício dos animais afetados. Além disso, foram estabelecidas uma zona de exclusão de 3 quilômetros e uma zona de monitoramento de 10 quilômetros ao redor da área afetada.

O Instituto Federal de Saúde Animal da Alemanha (FLI) afirmou que o último caso de febre aftosa no país havia sido registrado em 1988. A Alemanha, assim como os demais países da União Europeia, era considerada livre da doença.

O Ministério da Agricultura da Alemanha está investigando a origem da infecção.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também