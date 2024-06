Ataque de Israel ao Líbano deixa três brasileiros feridos

Três brasileiros ficaram feridos após um ataque das Forças de Defesa de Israel à cidade de Siddikine, no sul do Líbano, neste sábado (1º). A informação foi confirmada por meio de nota do Ministério das Relações Exteriores.

“A Embaixada do Brasil em Beirute acompanha a situação e está em contato com os familiares dos três brasileiros feridos. Eles seguem recebendo atendimento médico”, diz a nota do órgão.

Segundo informações da TV Globo, uma das vítimas brasileiras é uma mulher, que está gravemente ferida. A Embaixada brasileira em Beirute, a capital libanesa, recomendou que os brasileiros que não julguem necessária a permanência no país, deixem ele até o seu retorno à normalidade.

A imprensa local noticiou que os ataques israelenses tiveram como alvo o grupo armado islâmico Hezbollah, dentro do contexto da guerra com a Palestina.

