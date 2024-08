Ataque ucraniano afunda navio russo no Mar Negro

Uma balsa carregada com tanques de combustível afundou no porto russo de Kavkaz, no sul da região de Krasnodar, na Rússia, nesta quinta-feira (22), após um ataque ucraniano.

Segundo Fyodor Babenkov, chefe distrital da cidade de Temryuk, a balsa, que transportava 30 tanques de combustível, sofreu danos significativos como resultado do incêndio causado pelo ataque.

A Reuters - agência de notícias britânica - conseguiu confirmar a localização dos edifícios, um cais e estruturas portuárias que correspondiam aos arquivos e às imagens de satélite da área. As autoridades locais também confirmaram que houve um incêndio no porto de Kavkaz.

Autoridades locais disseram que 17 pessoas foram resgatadas da balsa.

A agência de notícias estatal russa TASS, citando o Ministério dos Transportes, informou que todos os funcionários portuários foram retirados.

Uma força-tarefa local disse que um trem especial para combater o incêndio foi enviado ao local. Mais de 100 pessoas estiveram envolvidas no combate ao incêndio.

O porto de Kavkaz é um dos maiores mercados da Rússia no Mar Negro. Ele movimenta navios tanto para exportação quanto para fornecimento de combustível para a Crimeia.

