Ataques aéreos israelenses matam dezenas em Gaza

Ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza mataram pelo menos 50 palestinos nas últimas 24 horas. A informação foi divulgada por autoridades de saúde palestinas nesta quarta-feira (21).

Em meio aos esforços diplomáticos para interromper a guerra de 10 meses entre Israel e o Hamas, os militares israelenses disseram que jatos atingiram cerca de 30 alvos em toda a Faixa de Gaza, incluindo túneis, locais de lançamento e um posto de observação.

Os israelenses também disseram que as tropas mataram dezenas de combatentes armados e capturaram armas, incluindo explosivos, granadas e rifles automáticos.

Os militares emitiram novas ordens de retirada na área superlotada de Deir Al-Balah, no centro de Gaza, onde milhares de palestinos deslocados pelos combates buscaram abrigo.

De acordo com médicos e moradores, as ordens, que os militares disseram ser necessárias para retirar os civis do que havia se tornado “uma perigosa zona de combate”, foram logo seguidas por disparos de tanques, com pelo menos uma pessoa morta e várias feridas por tiros de metralhadora.

Para os desabrigados que ficaram expostos em Deir Al-Balah, a falta de progresso em direção a um cessar-fogo agravou o sofrimento conforme eles procuravam um espaço longe dos combates. “Para onde iremos? Para onde iremos?”, disse Aburakan, de 55 anos.

