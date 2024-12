Avião explode após pouso forçado e 179 pessoas morrem na Coreia do Sul

Um acidente aéreo envolvendo um avião da Jeju Air que transportava 175 passageiros e seis tripulantes deixou 179 mortos no domingo (29 na Coreia- sábado 28, no Brasil). A aeronave fez uma aterrissagem forçada no aeroporto do condado de Muan, na Coreia do Sul. Todos a bordo eram sul-coreanos, exceto dois cidadãos tailandeses.

A aeronave havia decolado de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, no sul da Coreia do Sul, com 181 pessoas a bordo. O avião aterrissou de barriga e saiu da pista do Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul e explodiu após se chocar contra uma parede.

Dois membros da tripulação sobreviveram ao acidente da Jeju Air após serem retirados da cauda do avião e estão no hospital, mas as condições de saúde ainda não são conhecidas. Este é o pior desastre aéreo do país em décadas.

Entre os mortos, até o momento foram confirmados 84 são homens e 85 são mulheres, enquanto os gêneros de 10 pessoas não foram confirmados, conforme oficiais.

Investigação

O Ministério dos Transportes informou neste domingo (29) que autoridades e investigadores sul-coreanos estão avaliando a colisão de pássaros e outras condições técnicas e climáticas como possíveis fatores por trás do acidente aéreo.

Segundo a agência de notícias da Coreia do Sul Yonhap, testemunhas relataram ter visto o motor da aeronave pegando fogo e ouviram várias explosões momentos antes do pouso.

O Ministério dos Transportes relatou que a torre de controle emitiu um alerta de colisão com pássaros antes do acidente. No entanto, afirmaram que são necessárias mais investigações para confirmar a causa do incidente, sem especificar se o voo atingiu algum pássaro.

