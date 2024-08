Azul avalia entrar em recuperação judicial nos EUA

A companhia aérea Azul SA enfrenta um momento delicado nos Estados Unidos, onde avalia opções que vão desde uma oferta de ações a um pedido de Chapter 11, equivalente à uma recuperação judicial, com uma série de dívidas com vencimento iminente.

As informações foram divulgadas pelo portal Bloomber, que obteve a informação por meio de pessoas ligadas a empresa sob condição de anonimato.

Apesar de considerar um pedido de Chapter 11, a empresa atualmente trabalha com o Citigroup Inc. para uma potencial oferta de ações aos seus credores. A empresa também está dando consultoria à Azul sobre o potencial contrato de fusão com a GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA.

Após a notícia, as ações da companhia aérea registraram quedas ao longo do dia, chegando a cair mais de 20%.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também