Bebê de 50 dias se recupera do coronavírus e vira esperança na Itália

O bebê Leonardo de 50 dias de vida virou símbolo de esperança na Itália depois de se recuperar do coronavírus, na cidade de Corbetta.

Após ser diagnosticado com a doença ele ficou uma semana internado no departamento de Pediatria do Hospital de Magenta e recebeu alta na última sexta (27).

Sandra, mãe de Leonardo, afirmou que não deseja a ninguém o que passou nos últimos dias. “Vivi momentos de preocupação e medo”, disse. “Percebi que algo estava errado porque o Leo estava muito apático e depois começou a ter febre. Levamos ele até o consultório do pediatra e foi constatado que estava com dificuldade respiratória e batimentos cardíacos acelerados. Quando chegamos ao hospital, nos informaram que o caso dele tinha todas as características do coronavírus. Eu e o Leo estávamos isolados em casa, mas um colega de trabalho do meu marido tinha recentemente sido infectado. Apesar de todas as precauções, o contágio aconteceu”.

Durante a internação, Leonardo não precisou do auxílio de equipamentos para respirar e recebeu apenas medicamentos para o controle da febre. Em apenas uma semana, já não apresentava mais sintomas e recebeu alta.



Nas redes sociais, Marco Ballarini, prefeito de Corbetta, fez uma postagem comemorando a recuperação do pequeno. “O rosto maravilhoso da esperança”, escreveu na legenda de uma foto do bebê sorrindo.

“Bem-vindo à casa, pequeno Leo. Hoje temos mais uma razão para sorrir, para sermos felizes, para nos sentirmos ainda mais uma comunidade unida. Hoje olhamos para o rosto maravilhoso da esperança, nossa esperança. Corbetta, damos as boas-vindas à casa ao pequeno Leonardo, que acaba de receber alta do hospital onde ganhou a batalha contra o coronavírus! Muito obrigado Leo, muito obrigado aos seus pais que nunca desistiram. Você trouxe o verão para os corações de todos nós. Vamos, Corbetta!”.

A postagem recebeu mais de 500 comentários de apoio e virou manchete nos jornais locais.



