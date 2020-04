Duas vítimas do covid-19 foram curadas, médico destaca o uso da cloroquina

Mauro Silva, com informações do Fala Piauí

Duas pessoas que estavam com o novo coronavírus e foram internadas em estado grave em Teresina (PI) já estão curados. O médico, Marcelo Burlamarque, que acompanhou o tratamento das vítimas, deu entrevista à imprensa local, nesta terça-feira (31), e disse sobre o combate a doença e destacou o uso da cloroquina.

Conforme os números do governo piauiense, o Estado possui 18 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, 16 deles em Teresina. “Dos casos mais graves, apenas dois foram confirmados em nossos hospitais. A recuperação clínica foi boa”, avaliou o diretor-médico do hospital onde as vítimas foram internadas.

Um dos paciente que está curado é o jornalista, Marcelo Magno, que atua na TV Clube e apresenta o Jornal Nacional nas escalas de folga, ele chegou ser entubado na UTI quando contraiu a doença. Marcelo teve alta no dia 27 de março após 12 dias no hospital.

O médico Bulamarque disse que os dois pacientes estavam em estado grave, internados em hospital particular, ambos foram tratados com cloroquina, que tem sido apontada como alternativa para casos críticos da doença.

“Temos usado em pacientes mais graves após ponderar riscos e aceite formal do uso pelo paciente ou familiares. Vários hospitais no Brasil e no mundo estão seguindo esse protocolo. Resultados parecem ser promissores”, afirmou.

A eficácia da substância combate à doença ainda é analisada, mas aponta melhora no sistema imunológico. “Há vários mecanismos de ação envolvidos em outras doenças, mas no Covid parece estar associada a seu poder imunomodulador de transmissão célula-célula. O mecanismo de ação exato também não foi comprovado para essa patologia”, disse.

Mas os médicos alertam que o medicamento não deve ser comprado sem receita médica, com a divulgação do tratamento alternativo o produto já está em falta nas farmácias particulares de Teresina. “Não deveriam de forma alguma usar a medicação nesse momento. Além de tudo, deixa em falta a medicação para um grupo de pacientes reumatológicos que realmente precisam da medicação comprovadamente”, critica Bulamarque

