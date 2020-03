Bahia e Maranhão registram mortes de bebês por covid-19

Mauro Silva, com informações do R7

Conforme notificação dos governos do Maranhão e da Bahia, dois bebês foram infectados por coronavírus. Os boletins que confirmam os casos foram divulgados neste domingo (29) pelos Estados.

A secretaria de Saúde da Bahia informou que uma criança de dois anos foi infectada, mas ela apresenta bom estado de saúde. O Estado Bahiano tem 156 casos de covid-19 e confirmou ontem a primeira morte, de um homem de 74 anos.

Já no Maranhão, o caso ocorreu em uma menina, de um ano, ela restou positivo para doença. O quadro de saúde dela é estável, conforme boletim médico. O estado tem 22 casos confirmados e um óbito, de um homem de 49 anos que tinha histórico de hipertensão.

As crianças, quando contaminadas pela covid-19, apresentam sintomas leves, ou as vezes nenhum, porém há casos que podem evoluir para quadros mais graves. Mesmo com poucos sintomas, as crianças podem sim transmitir o vírus, o que reforça as decisões dos governos estaduais em manter escolas e creches fechadas.

Essa crianças em contato com outras acelerar o processo de disseminação do vírus entre adultos e idosos.

Nos Estados Unidos, uma bebê de apenas um ano morreu após ter sido infectada, de acordo com o governo do estado de Illinois. Em Portugal, um adolescente de 14 anos também faleceu.

O Brasil tinha, até ontem, 4.256 casos confirmados em laboratório de covid-19 e, destes, 136 pacientes morreram.

São Paulo é o estado com maior número de casos (1.451) e também de óbitos (98). Mas também houve registros de óbitos em outras 12 unidades da federação.

