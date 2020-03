Andrew Jack, famoso por estrelar Star Wars, morre após contrair Covid-19

O ator Andrew Jack, intérprete do personagem, general Caluan Ematt em Star Wars, morreu nesta terça-feira (31) aos 76 anos, vítima da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.



Jack estava internado em um hospital em Londres, enquanto sua mulher está em isolamento pela pandemia na Austrália, de acordo com informações de Jill McCullough, agente do ator.



O agente do ator ainda informa que o funeral seguirá as novas regras para enterros no Reino Unido. Neste momento, os velórios estão suspensos e apenas a família imediata pode estar presente à cerimônia.



Algumas semanas atrás, o ator ainda estava trabalhando como instrutor no filme The Batman, estrelado por Robert Pattinson. A produção do novo filme do Homem-Morcego entrou em hiato há duas semanas devido à pandemia de COVID-19.



Ele também participou de outros filmes famosos, como ‘Vingadores: Ultimato’ e ‘Sherlock’.

