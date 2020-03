Paquistanês que criticou quarentena morre após contrair o coronavírus

O paquistanês, Rehman Shukr, de 26 anos de idade, morreu na última terça-feira (24) em Washington, nos EUA, vítima da Covid-19. Ele era especialista em sistemas financeiros do Fundo Monetário Internacional (FMI), a vítima da doença era contra a quarentena adota em várias partes do mundo.

As informações foram confirmadas pelo jornal The News International, o maior jornal em inglês publicado no Paquistão. Shukr, que nasceu em Rawalpindi, uma cidade na província de Punjabe, ele morava no Estados Unidos e foi internado em um hospital de Washington.

O paquistanês era filho do militar aposentado Irfan Shukr, atual chefe do Departamento de Educação Médica da Foundation University, em Islamabad, capital do Paquistão.

Rehman publicou no último dia 21, em suas redes sociais, um texto do New York Times que falava justamente do coronavírus com o título Nossa luta contra o coronavírus é pior que a doença?

"Artigo muito importante. Difícil decidir se o aspecto humano da doença é mais importante do que as suas implicações na economia e noutras áreas importantes. Muito fácil deixar a emoção guiar a política e já vimos várias vezes por que isso é uma má ideia", escreveu Rehman, questionando se a quarentena era mais importante do que sacrificar a economia.

Deixe seu Comentário

Leia Também