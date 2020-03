Médico de 26 anos morre após salvar pacientes com coronavírus

Priscilla Porangaba, com informações do Metrópoles

A morte do jovem médico Usama Riaz, de 26 anos, por Covid-19 está comovendo o Paquistão, porque ele morreu atuando para salvar pacientes com o novo coronavírus no hospital Gilgit-Baltistão.

Segundo o Ministério da Informação, o governo local declarou o médico como herói nacional.

Nas redes sociais, pessoas deixaram mensagens lamentando a morte do rapaz. " Hoje, ele perdeu a própria batalha contra o coronavírus, mas deu vida e esperança a muitos mais", escreveu um internauta no Twitter.

Outros afirmaram que o médico foi muito corajoso em sua batalha contra o Covid-19. "Tinha apenas 26 anos. O Dr. Usama era um cidadão corajoso do Paquistão. Ele sabia o perigo em que estava se metendo, mas até o último suspiro, tentou o seu melhor", afirmou um usuário.

O Paquistão está enfrentando um drástico aumentos em casos do novo coronavírus, bem como no número de mortos. A maioria dos infectados vieram do país vizinho, o Irã, onde o vírus também tem causado estragos, com quase 2 mil mortos.

