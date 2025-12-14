Menu
Chile decide presidência em segundo turno marcado por vantagem da ultradireita

Enquanto José Antonio Kast é o favorito, Jeannette Jara, precisa reverter o desgaste do governo Boric.

14 dezembro 2025 - 14h16Sarah Chaves, com CNN
José Antonio Kast e Jeanette JaraJosé Antonio Kast e Jeanette Jara   (Basaure Araya/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Chile vai às urnas neste domingo (14) para escolher o novo presidente em um segundo turno marcado pelo favoritismo de José Antonio Kast, candidato da ultradireita. Ele chega fortalecido pelo apoio de concorrentes do mesmo campo político, enquanto sua adversária, a comunista Jeannette Jara, enfrenta desgaste associado à baixa aprovação do governo Gabriel Boric, que encerra o mandato.

Kast, do Partido Republicano, recebeu apoio do libertário Johannes Kaiser e da ex-prefeita Evelyn Matthei, representante da direita tradicional. Somados, os votos dos três no primeiro turno superaram 50%. Já Jara, da coalizão Unidade pelo Chile, teria de quase dobrar os 26% obtidos em novembro para reverter o cenário desfavorável.

Para o cientista político Alfredo Joignant, da Universidade Diego Portales, a unificação rápida da direita ocorreu por convergências econômicas, com diferenças apenas “em nuances”. Ele lembra que algo semelhante ocorreu em 2021, quando a direita também se alinhou, mas acabou derrotada por Boric.

A disputa coloca em choque duas visões opostas de país. Jara, ex-ministra do Trabalho, defende maior presença do Estado e políticas de igualdade. Kast propõe um modelo que privilegia o livre mercado e endurece punições a quem violar regras econômicas. Ainda assim, ambos ajustaram seus discursos na reta final: Jara incorporou propostas mais conservadoras para ampliar seu alcance eleitoral, enquanto Kast reduziu a retórica da “batalha cultural” e tem buscado moderar expectativas de cortes sociais.

Segundo o cientista político Cristóbal Bellolio, da Universidade Adolfo Ibáñez, apesar das diferenças formais, os dois candidatos mostram aproximação em aspectos programáticos. “Hoje, Jara e Kast, embora nominalmente pareçam estar em extremos opostos, em termos ideológicos e políticos estão praticamente alinhados”, afirmou.

