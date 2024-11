Colômbia declara desastre nacional com mais de 30 mil famílias afetadas pelas chuvas

Internacional Brasileira de 1 ano morre durante bombardeio de Israel em Beirute, no Líbano

Uma operação logística começa nesta terça-feira (12) para distribuir os primeiros 10 mil kits de Assistência Humanitária Emergencial (EHA) para atender as famílias afetadas pelas chuvas.

Para responder a esta emergência em Chocó, as autoridades informaram que a Unidade Nacional de Gestão de Risco de Desastres (UNGRD) enviou uma equipa técnica para na capital, Quibdó, trabalhando em coordenação com o governo.

Em decorrência das emergências causadas pelas fortes chuvas no país, o presidente Petro liderou neste domingo o Posto de Comando Unificado Nacional a partir da Sala de Crise da Unidade Nacional de Gestão de Riscos (UNGRD).

O Posto de Comando Unificado Nacional a partir da Sala de Crise da Unidade Nacional de Gestão de Riscos (UNGRD) alocará $ 2,5 bilhões de pesos colombianos (equivalente a US$ 570 mil) por meio de dois Fundos de Investimento Coletivo (FIC) para ajudar os municípios mais atingidos pelas enchentes, informou o presidente.

Devido à variabilidade climática que causa fortes chuvas na Colômbia, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, declarou no domingo (10) que o país vive um desastre nacional.