Congo registra 143 mortes por doença misteriosa; OMS investiga

A República Democrática do Congo vem enfrentando, desde novembro, casos de infecção de uma doença desconhecida, que tem sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo febre alta e fortes dores de cabeça, e já vitimou 143 pessoas.

Segundo a Reuters, os casos foram registrados entre os dias 10 e 25 de novembro na zona de saúde de Panzi, na província de Kwango, com mulheres e crianças sendo o grupo mais afetado pela doença e com novos casos de infecção ainda sendo registrados na região.

O líder da sociedade civil Cephorien Manzanza, disse em entrevista à Reuters que, por se tratar de uma região rural, existe uma dificuldade na entrega de medicamentos para a região. “A situação é extremamente preocupante, pois o número de pessoas infectadas continua aumentando. Panzi é uma zona de saúde rural, então há um problema com o fornecimento de medicamentos”, explicou.

Na segunda-feira (2), o vice-governador da província de Kwango, Remy Saki, e o ministro da Saúde, Apollinaire Yumba, informaram que uma equipe médica foi enviada à província de Panzi para coletar amostras que serão enviadas para análise laboratorial.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está ciente do surto e um porta-voz confirmou, na terça-feira (3/12), que a agência está ciente sobre o surto da doença desde a semana passada e está com uma equipe no local e trabalha junto do Ministério da Saúde do Congo nas investigações sobre o surto.

O país também enfrenta uma epidemia de mpox, com dados da OMS apontando para mais de 47 mil casos suspeitos da doença registrados e mais de mil mortes suspeitas pela doença no Congo.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também