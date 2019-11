Congresso da Bolívia aprova novas eleições

Jônathas Padilha, com informações da Agência Brasil

A Câmara dos Deputados da Bolívia aprovou nesse sábado (23) a Lei do Regime Excepcional e Transitório para retirar a legalidade da eleição do dia 20 de outubro e realizar novas eleições no país.

A medida sancionada tem origem na última eleição presidencial, que após investigações ,foi comprovada a adulteração do resultado final.

O presidente da Câmara, Sergio Choque, disse "Na ausência de considerações importantes, esta lei é sancionada, consulte o Poder Executivo para fins constitucionais" ao final da sessão.

O presidente também afirmou que apesar das diferenças políticas entre eles, a lei é de interesse para o povo da Bolívia e a sua pacificação.

Agora a lei foi enviada ao Poder Executivo para promulgação.

Além dos parlamentares, a sessão contou com representantes da Organização dos Estados Americanos (OEA), da Organização das Nações Unidas (ONU), da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e da Igreja Católica, como mediadores.

