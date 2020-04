Coronavírus: Vídeo mostra exército paraguaio abrindo valetas para impedir travessia

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados Agora

O exército de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, começou a abrir valetas para impedir a travessia na linha internacional nessa terça-feira (21).

Segundo informações do Dourados Agora, moradores fizeram vídeos que circularam nas redes sociais e mostram escavadeiras fazendo valetas para impedir a passagem para o país por meios terrestres no lado paraguaio da fronteira.

A medida está sendo realizada onde não há pneus e arames farpados bloqueando a passagem, devido ao novo coronavírus. O Paraguai está em quarentena desde 10 de março e fechou as fronteiras do país no dia 16 do mesmo mês.

As iniciativas são para evitar a proliferação do vírus, de acordo com o governo paraguaio. No dia 21 de março, em Ypejhú, cidade que faz fronteira com Paranhos, foi feito uma grande valeta para separar as duas cidades.

