No Paraguai, comÃ©rcios e bancos sÃ£o fechados e valas sÃ£o abertas para impedir viagens

A prefeitura de Ponta Porã baixou decreto, assinado pelo prefeito Hélio Peluffo nesta sexta-feira (20), com ampla restrição ao comércio e bancos pelo prazo de 15 dias, com possibilidade de prorrogação por período igual e sucessivo, diante da pandemia de coronavírus.

O decreto é o número 8.459 e está na edição 3.377, do Diário Oficial do município com medidas de prevenção e enfrentamento à COVID-19.

Além disso, o governo paraguaio construiu valas na fronteira com o Brasil para evitar a passagem de brasileiros e assim reduzir a disseminação do coronavírus. Os obstáculos foram feitos na cidade de Ypejhú, que faz divisa com Paranhos.

Conforme o A Gazeta News, testemunhas viram os maquinários da prefeitura da cidade fronteiriça trabalhando, nessa sexta-feira (20). Autoridades do país vizinho dizem que a fronteira seca com o Brasil é um risco e facilita a disseminação do vírus.

Na fronteira entre Capitan Bado (PY) e Coronel Sapucaia, estáo completamente proibida a passagem de brasileiros para o outro lado. O mesmo acontece em Pindoty Porã, na fronteira com Sete Quedas, em Bella Vista Norte, na fronteira com Bela Vista, em Salto del Guaíra, na fronteira com Mundo Novo e em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.

