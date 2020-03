O Twist Bar, tradicional restaurante da capital inaugurado em 2003, anuciou na tarde desta sexta-feira que irá suspender as atividades até que a pandemia do novo coranavírus seja normalizada. Segundo a comunicado, a medida foi adotada para preservar a vida dos clientes e colaboradores da empresa.

O anúncio foi feito pelas redes sociais. Na publicação a empresa diz que “após os últimos acontecimentos, decidimos pausar nossas operações pela saúde de nossos clientes, colaboradores e familiares até que essa situação se normalize. Sabemos que quando isso passar voltaremos com uma grande festa para celebramos a vida”.

Segundo, o proprietário do Twist Bar, Maurício Wanderley, a expectativa é que as atividades retornem em 15 dias, porém, caso o surto permaneça, esse prazo poderá ser estendido. Além disso, o empresário falou que é associado na Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e, um consenso comum dentro da entidade, é que a melhor saída é suspender todos os serviços.

“No meu caso, por exemplo, não vamos atender o delivery, pois esse atendimento apenas agrega e não sustentará financeiramente o nosso estabelecimento. Além disso, colocamos em risco nossos colaboradores, pois muitos deles usam o transporte público e podem ficar doentes, transmitindo assim o vírus para o seus familiares e até para os nossos”, explicou.

Em relação ao impacto econômico, o empresário falou que ainda não é possível mensurar. “Nós já víamos com dificuldades devido à crise financeira em que atravessa nosso país. Porém, após a chegada do coronavírus em nossa cidade, esse movimento despencou ainda mais. Portanto, esperamos que o Governo Federal anuncie algumas medidas para amenizar essa perdas do setor, pois temos que pagar os nossos funcionários e fornecedores”, finalizou.

Endereço: O Twist Bar fica localizado na rua Antônio Maria Coelho, 3.297, no Centro de Campo Grande.





