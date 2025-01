Donald Trump assume como presidente dos EUA na segunda-feira

Acontece nesta segunda-feira (20) a posse de Donald Trump como o novo presidente dos Estados Unidos, marcando seu retorno para a Casa Branca após a derrota para Joe Biden nas eleições de 2020.

A cerimônia, que tradicionalmente é realizada em frente a uma multidão de apoiadores que se reúne entre o Congresso e o obelisco, será realizada dentro do Capitólio devido ao frio.

Neste domingo (19), Trump realizará o comício "Make America Great Again Victory Rally", no mesmo estilo de campanha para apoiadores do presidente.

Na segunda-feira, a posse começará com uma cerimônia religiosa na Igreja de St. John's, e as apresentações musicais e os discursos iniciais terão início no palco principal, localizado no Capitólio.

Trump e o vice-presidente, J.D. Vance, prestarão juramento, e o presidente fará o discurso inaugural, que será seguido de um desfile do Capitólio até a Casa Branca.

