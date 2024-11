Embaixada do Brasil na França repudia decisão do Carrefour sobre carne do Mercosul

A embaixada brasileira na França repudiou, nesta segunda-feira (25), a decisão da rede de supermercados Carrefour de suspender a compra de carne de países do Mercosul para abastecer as unidades francesas da companhia.

Em um comunicado à imprensa, a embaixada brasileira diz a declaração do CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, “reflete uma opinião e temores infundados” sobre a pecuária do Brasil.

“Sua declaração reflete uma opinião e temores infundados quanto à sustentabilidade e à qualidade dos produtos oferecidos pela pecuária brasileira, que não condizem de forma alguma com a prática comercial do próprio Carrefour, que, todos os dias, oferece esses mesmos produtos a mais de 2 milhões de consumidores brasileiros, nem com um eventual risco para os produtores e consumidores europeus decorrente das importações provenientes do Mercosul”, diz nota da embaixada.

O principal motivo por trás desses boicota à carne do bloco econômico sul-americano ocorre após reclamações de pecuaristas franceses diante da proposta de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul.

Os produtores franceses de carne alegam que existem suspeitas sobre os padrões ambientais, sociais e de saúde dos produtos originados nos países do Mercosul.

“O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia não prejudica os elevados padrões produtivos e sanitários adotados em ambas as regiões. O Brasil se orgulha de ser, há décadas, um fornecedor seguro de proteína animal para o mercado europeu, mas também de sua capacidade de atender plenamente às exigências e controles sanitários de mais de 160 países, incluindo os rigorosos controles da União Europeia”, diz outro trecho da nota.

A decisão do Carrefour já foi alvo de críticas do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), além da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrisul).

Confira abaixo o comunicado, em tradução livre, na íntegra:

O governo brasileiro lamenta a recente publicação de Sr. Alexandre Bompard na rede social X sobre a decisão do Carrefour de suspender a compra de carne originária dos países do Mercosul.

Sua declaração reflete uma opinião e temores infundados quanto à sustentabilidade e à qualidade dos produtos oferecidos pela pecuária brasileira, que não condizem de forma alguma com a prática comercial do próprio Carrefour, que, todos os dias, oferece esses mesmos produtos a mais de 2 milhões de consumidores brasileiros, nem com um eventual risco para os produtores e consumidores europeus decorrente das importações provenientes do Mercosul.

Com o objetivo de combater essa desinformação manifesta, o governo brasileiro tem o dever de esclarecer que:

• A declaração de que haveria um risco de “transbordamento no mercado francês de uma produção de carne [do Mercosul] que não respeita seus requisitos e normas” é falsa.

A União Europeia consome 6,5 milhões de toneladas de carne bovina por ano, das quais apenas 5% é importada. A Europa exporta mais carne do que importa. O contingente de carne bovina destinado ao Mercosul corresponde a apenas 1,5% do consumo europeu.

O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia não prejudica os elevados padrões produtivos e sanitários adotados em ambas as regiões.

O Brasil se orgulha de ser, há décadas, um fornecedor seguro de proteína animal para o mercado europeu, mas também de sua capacidade de atender plenamente às exigências e controles sanitários de mais de 160 países, incluindo os rigorosos controles da União Europeia.

Além disso, é importante observar que os produtores brasileiros estão sujeitos a normas de sustentabilidade e produção frequentemente mais rigorosas do que as da UE. Além das áreas protegidas, que representam quase metade do território amazônico, nosso Código Florestal reserva entre 20% e 80% da superfície total das propriedades rurais para a proteção da vegetação nativa (80% em todo o bioma amazônico), números que não têm equivalente na regulamentação europeia.

O Brasil respeita, democraticamente, a oposição de qualquer setor ao acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia. No entanto, tal posição não pode justificar uma campanha pública baseada na disseminação generalizada de desinformação sobre os produtores brasileiros.

