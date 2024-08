Escola que servia de abrigo em Gaza é atacada por Israel

Uma escola da Organização das Nações Unidas (ONU), que estava servindo de abrigo na Faixa de Gaza, foi atacada pelo exército de Israel, nesta quarta-feira (21), deixando dois mortos.

Segundo autoridades locais, outras 18 pessoas, incluindo 10 crianças, ficaram feridas durante o bombardeio contra a Salah al-Din School.

O ataque foi confirmado pelas Forças de Defesa de Israel (IDF). Contudo, o exército israelense disse que a ação foi “precisa”, e chamou o local de um dos centros de comando do Hamas em Gaza.

“Os agentes do Hamas usaram o complexo como esconderijo e base para planejar e executar ataques contra as tropas da IDF e o estado de Israel”, disse o exército israelense em um comunicado, sem apresentar provas.

Dias antes, um outro ataque aéreo contra uma escola na Faixa de Gaza deixou ao menos 100 mortos e dezenas de feridos.

A ofensiva israelense contra o Hamas acontece em um momento de incerteza no campo diplomático.

