Evento da NASA na capital acontece até as 17 horas

O "Desafio Internacional dos Apps do Espaço" da Agência Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (NASA) acontece simultaneamente em 35 cidades brasileiras e em Campo Grande, às 17h, neste domingo (20).

A iniciativa pretende que pessoas ao redor do mundo utilizando tecnologias disponíveis de forma pública da NASA ajudem na solução de problemas diversos como fuso horário, vertigem na espaçonave com uma maratona de desenvolvimento de inovações, conhecida no segmento como "hackathons", voltada a criar soluções para a área espacial.

No evento, que acontecerá na rua Bahia nº 205, no Monte Líbano, qualquer pessoa pode participar de acordo com sua "habilidade" como programadores, designers, makers, engenheiros, artistas e profissionais de diversa áreas e desde que resolve desafios lançados pela NASA.

O desafio ocorre em todo o mundo, reunindo cerca de 20 mil pessoas. Em 2018, foram 18 mil participantes em 200 cidades em 75 países. Além dos eventos presenciais, o site da iniciativa permite a participação remota de pessoas interessadas em acompanhar as tarefas e atividades.

A maratona é composta de diversos desafios, enfrentados por jovens organizados em equipes. Nelas, os participantes utilizam dados coletados pela Nasa em suas missões ao espaço sideral para desenvolver soluções. Um deles, por exemplo, demanda dos participantes elaborar soluções para estabilizar o clima da Terra e impedir ou mitigar o aquecimento global.

Segundo a agência, o intuito é estimular o conhecimento da atuação do órgão na exploração espacial, contribuindo para gerar novo conhecimento e formar alunos que possam vir a tornar-se novos cientistas, engenheiros, tecnólogos e programadores com atuação no setor.

No evento, as apresentações serão avaliadas por uma equipe e no final, as duas melhores equipes serão enviadas em um evento da NASA que serão avaliados e serão publicados como aprovados. Na sede da NASA os projetos serão desenvolvidos em oficinas.

Deixe seu Comentário

Leia Também