Hamas divulga lista com os nomes de quatro reféns que serão libertadas no sábado

O grupo terrorista Hamas divulgou nesta sexta-feira (24), como parte do acordo de cessar-fogo de Gaza com Israel, a lista das quatro reféns israelenses que serão libertadas neste sábado (25).

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou que havia recebido a “lista de reféns” por meio de mediadores, mas não chegou a confirmar ou negar a informação que as quatro mulheres pertenciam ao Exército de seu país.

Serão liberadas nessa segunda leva de reféns as israelenses Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag.

Em troca, Israel entregará até 250 palestinos. O acordo prevê entre 30 e 50 presos libertados para cada refém devolvido e a interrupção dos bombardeios e incursões militares na Faixa de Gaza.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também