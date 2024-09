Harris aparece à frete de Trump em nova pesquisa divulgada

Uma nova pesquisa realizada pela ABC News e Ipsos, após o debate entre Kamala Harris e Donald Trump, mostra a vice-presidente à frente do ex-presidente na corrida pela presidência dos Estados Unidos.

No geral, 52% dos eleitores prováveis apoiam Harris, 46% Trump, a mesma margem que os entrevistadores encontraram entre os prováveis eleitores em uma pesquisa realizada de 23 a 27 de agosto.

Entre os eleitores prováveis, Harris tem uma vantagem entre os eleitores prováveis independentes, sendo 53% para 44%. As mulheres que são mais propensas a votar na vice-presidente somam 55% para 44%, enquanto os homens se dividem igualmente em 49% para cada um dos candidatos.

A pesquisa sugere que Harris tem uma grande vantagem entre os eleitores abaixo dos 30 anos, 59% a apoiam em comparação com 40% para Trump, incluindo uma vantagem de 38 pontos entre as mulheres mais jovens nesse grupo, 68% a vice-presidente e 30% ao republicano, mesmo que os homens na mesma categoria dividam-se quase igualmente, 51% Harris para 48% Trump.

Entre os adultos, a pesquisa sugere que Trump continua a ser mais confiado para lidar com a economia, 46% do ex-presidente para 39% da democrata; imigração, 47% o republicano para 37% da oponente; enquanto Harris é amplamente mais confiável sobre o aborto, são 48 para ela e 34% para o adversário; e proteger a democracia americana são 45% de Harris e 38% de Trump.

A pesquisa da ABC News foi realizada on-line de 11 a 13 de setembro entre uma amostra nacional aleatória de 3.276 adultos e tem uma margem de erro de amostragem de mais ou menos 2 pontos. Para os resultados entre os 2.196 eleitores prováveis, a margem de erro é mais ou menos 2 pontos.

