Homem contrai vírus raro após ser mordido por macaco em Hong Kong

Um homem de 37 anos foi hospitalizado em Hong Kong após ser atacado e mordido por um macaco, durante visita a um ponto turístico, e contrair o vírus Herpesvirus simiae, também conhecido como vírus B.

O paciente, que não foi identificado, ele foi atacado por um macacado enquanto visitava o Kam Shan Country Park, um ponto turístico popularmente conhecido pelo nome Monkey Hill. Segundo sua família, ele foi procurar assistência médica cerca de um mês depois da mordida, apresentando febre e perda de consciência.

O vírus em questão está presente na urina, fezes e saliva dos macacos, e apesar de ser parecido com o vírus do herpes simplex, comum em seres humanos, nosso organismo não está preparado para lidar com este patógeno em questão.

Desde sua identificação em 1932, 50 pessoas foram diagnosticadas com a infecção, com 21 delas falecendo em decorrência de complicações causadas pelo vírus. O homem infectado continua internado na Unidade de Terapia Intensiva, segundo informações de sua família.

Sem tratamento, o paciente morre por inflamação no cérebro e espinha dorsal. Alguns dos sintomas da doença são febre, fadiga, dor muscular, dor de cabeça, falta de ar, dor abdominal e até mesmo soluços.

