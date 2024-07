Irmãs sofrem colapso pulmonar após fumarem vape em excesso

As irmãs britânicas Tazmin Blight, de 19 anos, e Kyla Blight, de 17, foram internadas com poucas semanas de diferença após sofrerem com um colapso pulmonar, ocasionado após elas fumarem vape em excesso.

Kyla, a irmã mais nova, tragava no vape até 4 mil vezes por semana, o equivalente a 400 cigarros. Ela foi levada às pressas para um hospital de Newcastle, na Inglaterra, na madrugada do dia 11 de maio, após desmaiar e ficar pálida na casa de uma amiga.

Poucas semanas depois de sua irmã ter o colapso, Tazmin, que fumava o equivalente a 50 cigarros por dia, foi levada às pressas para o hospital após sentir um “aperto” no peito.

Inicialmente, os médicos suspeitaram que ela poderia estar sofrendo de desconforto digestivo, mas o quadro se revelou muito mais grave quando os médicos descobriram que uma pequena bolsa de ar tinha se formado em seu pulmão e estourado, causando o colapso.

Ao programa Good Morning Britain, o pai das garotas, Mark Blight, lamentou a situação. “É um pesadelo absoluto. É simplesmente horrível, ainda estou em choque”, comentou.

