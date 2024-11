Israel intensifica ataques em Gaza e Beirute antes das eleições nos EUA

Israel tem bombardeado a Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, e também os subúrbios de Beirute nesta sexta-feira (01).

Segundo os médicos locais, os ataques em Gaza mataram mais de 60 palestinos. Israel continuou com suas ofensivas militares contra o Hamas e o Hezbollah no Líbano, apesar dos esforços dos Estados Unidos para garantir o cessar-fogo em ambas as frentes antes da eleição presidencial do país na próxima terça-feira (05).

Os ataques ocorreram depois que Israel emitiu ordens de retirada para 10 bairros diferentes. Mas as bombas foram lançadas antes que a série final de ordens fosse publicada.

O primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, acusou Israel de “teimosia” nas negociações de cessar-fogo, enquanto o primeiro-ministro de israelense, Benjamin Netanyahu, disse que sua prioridade é reforçar a segurança “apesar de qualquer pressão ou restrição”.

O Exército israelense disse que suas tropas mataram terroristas armados no centro de Gaza e na área de Jabalia, ao norte de Gaza.

As hostilidades acabaram com qualquer esperança de que uma trégua pudesse ser alcançada antes da eleição presidencial dos EUA.

