Itália confirma mais uma morte por Coronavírus na Europa

A Itália anunciou na manhã desta segunda-feira (24), a 5ª morte no país por Coronavírus, a vítima era uma idosa de 84 anos, que faleceu nesta madrugada em Bergamo. Ainda há 190 infectados confirmados no país



As autoridades ainda não conseguiram identificar a origem do contágio. Nesta segunda, a epidemia já atinge mais de seis regiões. Quatro das vítimas até agora eram idosos, e dois deles já tinham outras doenças sérias.



A virologista Ilaria Capua, da Universidade da Flórida, afirmou na TV pública italiana que o alto número de infecções no país se dá porque o governo está ativamente procurando os casos. “Provavelmente quanto mais procuramos, mais encontramos”, disse Capua.

A polícia faz pontos de controle em torno de 11 cidades do norte da Itália que estão em quarentena, em uma tentativa de controlar o vírus Covid-19.



Até o domingo (23), a polícia só vigiava os acessos e informava os motoristas qual era a situação. Mas novos decretos foram impostos, e as entradas e saídas foram proibidas –e devem ficar assim por 14 dias.



A Itália isolou uma dúzia de cidades no norte do país onde foram identificados mais de cem casos.



Outros países

O vírus infectou cerca de 77 mil pessoas e já matou mais de 2.500 na China, onde ele se originou no ano passado.

Na Itália, 5 mortes foram confirmadas, no Irã, 12, e 7 Coreia do Sul.

A maior parte dos casos de coronavírus foi identificada na cidade de Qom, uma localidade sagrada para os xiitas, que fica 120 quilômetros ao sul de Teerã. Mais de 50 morreram na cidade nas duas últimas semanas por causa da infecção causada pelo coronavírus.

O Kuwait e o Bahrein, na segunda, registraram seus primeiros casos de coronavírus –todos eles de pessoas que foram ao Irã.



Os Emirados Árabes anunciaram dois novos casos no sábado (22), um casal de turistas iranianos. No Líbano, houve o primeiro caso na sexta-feira (21): uma mulher que voltou de Qom, no Irã.

Na Coreia do Sul também houve um aumento súbito de casos notificados nesta segunda-feira (24). De uma vez só, foram anunciadas 231 infecções, o que elevou o total no país para 833. O número de mortes subiu de cinco para sete.

