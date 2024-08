Japão informa o vazamento de água radioativa da usina nuclear de Fukushima

O Japão informou ter detectado o vazamento de 25 toneladas métricas de água radioativa da usina nuclear de Fukushima, atingida por um tsunami em 2011 que causou o maior desastre do tipo no país.

Segundo o comunicado, publicado na última terça-feira (13) pela Tokyo Electric Power Company (TEPCO), que opera a central o vazamento foi identificado no fim da última semana após o nível de água do tanque de compensação diminuir.

De acordo com a TEPCO, a água contaminada devia ter sido contida por uma espécie de tanque, que recebe o excesso da piscina de resfriamento de combustível nuclear, no entanto, ela acabou vazando por um ralo e se acumulou em um prédio do reator 2 de Fukushima.

Apesar do vazamento, ele não chegou a partir para a área externa da central nuclear.

A TEPCO informou que até sexta-feira (16/8), um robô, operado remotamente, deve analisar os níveis de radiação na sala e identificar a causa do vazamento.

