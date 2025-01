Jovem é morto após atacar homem com faca em Israel

Um jovem, que não teve a identidade confirmada até o momento, foi morto neste sábado (18) na cidade de Tel Aviv, em Israel, após esfaquear um homem de 28 anos, que ficou gravemente ferido, durante um ataque.

Segundo a imprensa local, o caso está sendo tratado no momento como um suposto ataque, e no momento, um jovem esfaqueou a vítima e fugiu do local logo em seguida.

Durante a fuga, quando o jovem passava próximo a um restaurante, uma pessoa atirou contra o rapaz, que morreu.

Apesar de se não ter confirmação da identidade, o jornal local Haaretz identificou o jovem como Salah Yahya, de 19 anos e originário da cidade de Tul Karem, na Cisjordânia, que estava em Israel sem permissão do governo local.

O hospital Ichilov, que fica em Tel Aviv, classificou o estado de saúde do homem, que foi esfaqueado na parte superior do corpo, como grave.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também