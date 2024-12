Justiça da Coreia do Sul acata pedido e emite mandado de prisão contra presidente

Um tribunal sul-coreano atendeu ao pedido feito pelo Gabinete de Investigação da Corrupção do país, nesta terça-feira (31), e emitiu um mandado de prisão contra o presidente Yoon Suk-yeol, destituído e suspenso do cargo após impor Lei Marcial no país por um curto período de tempo.

É a primeira vez na história do país em que um presidente em exercício, embora suspenso do cargo, é alvo de uma ordem de prisão.

Yoon Suk Yeol é investigado criminalmente por insurreição, após ter imposto uma lei marcial para restringir os direitos civis no país, sob o pretexto de combater uma ameaça de "agentes pró-Coreia do Norte". Após o caso, ele pediu desculpas e afirmou que o decreto aconteceu por desespero.

A detenção ocorreria enquanto as autoridades investigam se a declaração da lei marcial equivalia a uma insurreição. "As ordens de busca e prisão contra o presidente Yoon Suk-yeol (…) foram emitidas esta manhã", disse o órgão que investiga a imposição da lei marcial.

Segundo a agência de notícias local Yonhap, a ordem foi emitida após Yoon ignorar as três intimações para comparecer ao interrogatório sobre a convocação da Lei Marcial.

Apesar de se tratar de um mandado de prisão, a ordem não é um mandado de prisão formal e permite que os investigadores apenas detenham Yoon para interrogatório por um período limitado de tempo.

