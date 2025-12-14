Kast vence as eleições no Chile

O ultradireitista José Antonio Kast foi eleito neste domingo (14) presidente do Chile, no segundo turno da disputa contra Jeannette Jara. A vitória marca uma mudança significativa no rumo político do país.

Kast havia sido derrotado em 2021 pelo então candidato de esquerda Gabriel Boric, em um contexto marcado pela pandemia, por protestos contra a desigualdade social e pela expectativa de uma nova Constituição. À época, pesquisas indicavam resistência do eleitorado às suas propostas de linha-dura.

O cenário, no entanto, mudou. Suas promessas passaram a encontrar maior apoio entre eleitores preocupados principalmente com o avanço da criminalidade e da imigração irregular. Durante a campanha, Kast defendeu o fechamento das fronteiras para imigrantes indocumentados, o combate ao crime organizado e a redução das filas no sistema público de saúde.

José Antonio Kast é filho de um imigrante alemão que integrou o partido nazista e atuou como tenente do Exército durante a Segunda Guerra Mundial, tendo fugido para a América do Sul após o conflito. No Chile, o pai do presidente eleito fundou um negócio no ramo alimentício na cidade de Paine, ao sul de Santiago.

Católico e pai de nove filhos, Kast é casado há mais de 30 anos com a advogada Maria Pia Adriasola, presença constante em suas campanhas. Seu irmão mais velho, Miguel Kast, foi ministro e presidente do Banco Central no início dos anos 1980, durante a ditadura de Augusto Pinochet, período em que participou do grupo conhecido como “Chicago Boys”, responsável por políticas de desregulamentação e privatização.

Durante a campanha de 2021, Kast enfrentou críticas e questionamentos sobre o passado de sua família, afirmando que o pai teria sido recrutado à força pelo regime nazista.

