Mais de 20 mil pessoas participam do 1° Brazilian Day em Gunma no Japão

Sarah Chaves, com informações do Japão Hoje

De todas as partes do japão, a comunidade brasileira se fez presente no primeiro Brazilian Day realizado na região de Gunma neste sábado (15) e domingo (16). O evento recebeu cerca de 23 mil pessoas no Ota Undou Park.

A primeira edição do evento deste ano, contou com atrações de artistas locais e convidados especiais, como o cantor japonês Miyazawa Kazufumi e do baiano Saulo Fernandes, ex-banda Eva, além disso o público pôde apreciar os pratos típicos da culinária brasileira com as diversas barracas que ofereceram churrasco, salgados, lanches e caipirinha.

A participação do público surpreendeu a todos, inclusive os patrocinadores. “Estamos surpresos e felizes, por tanta gente prestigiando nosso evento. A comunidade de Gunma e região precisava de algo assim. Estamos muito gratos”, disse o diretor da Promotion Brazil, organizadora do evento, Mario Makuda.

Segundo levantamento realizado pela patrocinadora UT-Suri Emu, pessoas de 28 províncias do Japão, passaram pelo evento. Foram ouvidas mil pessoas, muitas que vieram de longe, como Shimane, Fukushima, Toyama, Shiga, Kyoto, entre outras.

Morador de Osaka, o brasileiro Mario Watanabe, um brasileiro que vive em Osaka, destacou a importância do evento para a comunidade: "É emocionante ver tanta gente reunida para celebrar a nossa cultura. Sinto-me mais próximo de casa e da nossa tradição". Os japoneses também se mostraram encantados com a experiência. Hiroshi Tanaka, morador de Gunma, comentou: "É incrível ver a alegria e a energia das pessoas aqui. Espero que tenhamos mais eventos como este no futuro".

