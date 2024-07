Mais de 40 imigrantes são detidos na Itália por fraude em vistos

Mais de 40 pessoas foram detidas na Itália por fraude na obtenção de vistos de imigração, semanas depois que a primeira-ministra, Giorgia Meloni, reclamar que grupos mafiosos estavam explorando o sistema para obter lucro.

No total, 44 pessoas foram detidas, 13 estão na cadeia, 24 em prisão domiciliar e sete sob custódia. Outros 10 suspeitos foram proibidos de exercer atividades comerciais por 12 meses. Eles foram acusados de vários crimes, como associação criminosa com o objetivo de favorecer a imigração ilegal, lavagem de dinheiro e faturamento falso.

De acordo com uma declaração dos promotores da cidade de Salerno, no sul da Itália, os suspeitos apresentaram pedidos de vistos fraudulentos em nome de imigrantes, que precisavam do patrocínio de empregadores para iniciar o processo.

Segundo os promotores, eles entraram com “cerca de 2.500” pedidos a partir de 2020 “com base em dados inexistentes ou falsificados”. Os imigrantes pagaram até 7.000 euros cada, para levar o processo adiante por meio de vários obstáculos burocráticos.

À imprensa, o procurador-chefe de Salerno, Giuseppe Borrelli, disse que as investigações foram aceleradas depois que Meloni afirmou que havia relatado suas preocupações sobre uma possível fraude ao procurador nacional antimáfia.

No mês passado, Meloni disse que uma quantidade desproporcional de solicitações de vistos tinha vindo da Campânia – região economicamente "deprimida" que inclui Nápoles e sua máfia Camorra-, o que a fez se atentar ao assunto.

Como parte de sua postura rígida em relação à imigração, o governo de Meloni tem aprovado uma série de medidas para conter a chegada de imigrantes ilegais, mas também tem expandido os canais para imigração legal em resposta à crescente escassez de mão de obra.

