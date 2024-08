MPF denuncia brasileiro por homicídio e furto de companheiro em Portugal

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou Alexsandro Nascimento da Silva, um brasileiro de 22 anos, pelo homicídio do francês Serge Albert Pierre Yves Claude, de 56 anos. O crime ocorreu em Lisboa, Portugal. Após cometer o homicídio, Silva ocultou o corpo de Claude em uma despensa e fugiu para Natal, sua cidade natal.

Alexsandro Nascimento da Silva é acusado de asfixiar Claude (seu companheiro) e esconder o cadáver na despensa do apartamento da vítima. Em seguida, o denunciado furtou itens valiosos da residência, incluindo um relógio Rolex e equipamentos eletrônicos. Silva vendeu o Rolex por cerca de três mil euros (aproximadamente R$ 18 mil) e itens de um estoque da loja de Claude por 1,5 mil euros (mais de R$ 9 mil).

O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em Lisboa após um chamado do locador do apartamento de Claude, que estava tentando contatar a vítima para cobrar aluguel. Com a confirmação do homicídio e da fuga de Silva, o Ministério Público português solicitou assistência jurídica internacional ao Brasil. As autoridades brasileiras realizaram uma busca e apreensão em Natal para localizar o acusado.

Alexsandro Nascimento da Silva enfrenta acusações de homicídio qualificado (por asfixia), ocultação de cadáver e furto qualificado (com abuso de confiança). O processo está em tramitação na 14ª Vara da Justiça Federal no Rio Grande do Norte sob o número 0805816-31.2024.4.05.8400.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também