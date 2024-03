Nasa lança oitava missão tripulada para estação espacial internacional

A Nasa e a Space X lançaram no domingo (3), centro espacial Kennedy, no estado da Flórida, uma missão espacial tripulada com três norte-americanos e um russo. Os astronautas devem chegar à estação internacional amanhã (5) e ficarão lá até agosto, realizando experimentos no ambiente de gravidade zero.

A oitava missão comercial tripulada da Nasa partiu depois de dois adiamentos devido a ventos fortes na região. O lançamento ocorreu, como previsto, às 22h53 (hora local), a partir do Centro Espacial Kennedy, a bordo de uma nave espacial Dragon, a Endeavour, impulsionada por um foguete Falcon 9 estão os astronautas da Nasa Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps, e o cosmonauta russo Roscosmos Alexander Grebenkin.

Esses voos começaram em 2020 e permitiram aos Estados Unidos voltar a enviar astronautas a partir de solo norte-americano, depois do cancelamento do programa de vaivéns espaciais em 2011.

