Negociações de paz sobre Gaza terminam no Catar em clima de incerteza

As negociações de paz para a Faixa de Gaza chegaram ao fim nesta sexta-feira (16), em Doha, no Catar, ainda com indefinição apesar da “atmosfera positiva” citada em declaração conjunta dos mediadores do encontro.

Catar, Estados Unidos e Egito trabalharam em conjunto para mediar a nova tentativa de negociar um cessar-fogo para o conflito. A reunião contou com representantes de Israel. O Hamas, no entanto, decidiu não enviar uma delegação para participar.

De acordo com o comunicado conjunto divulgado pelos três governos, os EUA apresentaram uma proposta que “preenche as lacunas restantes” para a implementação do plano de cessar-fogo divulgado pelo presidente norte-americano, Joe Biden, em maio.

Ainda segundo a declaração, autoridades dos governos de Catar, Estados Unidos e Egito vão se reunir no Cairo, antes do final da próxima semana, com o objetivo de “concluir o acordo sob os termos apresentados hoje”.

Após o fim da reunião, Benjamin Netanyahu disse esperar que a nova reunião exerça pressão para que o Hamas aceite os termos do acordo, dando a entender que o teor das negociações agradou o governo israelense.

Divergências nos termos do acordo têm sido os principais obstáculos para que o cessar-fogo saia do papel. Desde a apresentação da proposta, Hamas e Israel têm se acusado mutuamente de não respeitar ou concordar com os pontos da negociação.

O Hamas, até o momento, não se pronunciou sobre a nova rodada de negociações.

