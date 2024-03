Negociações para o primeiro cessar-fogo na Faixa de Gaza tem obstáculos

As negociações para o primeiro cessar-fogo da guerra entre Hamas e Israel estão acontecendo no Cairo. O objetivo é uma trégua de 40 dias para libertar reféns israelenses e uma ajuda bombeada para a Faixa de Gaza, antes da colaboração do Ramadã, que deve iniciar na próxima semana.

Os negociantes do Hamas ficarão no Cairo por mais um dia a pedido dos mediadores, fazendo com que as conversas fiquem estagnadas após dois dias sem avanço.

O alto funcionário do Hamas, Bassem Naim, informou que o grupo apresentou a sua proposta para o cessar-fogo, e agora aguarda a resposta dos israelenses. Israel está sendo acusado de segurar o acordo.

Diante disso, um alto funcionário israelense alegou que esta afirmação é incorreta, pois o país está se esforçando para chegar a um acordo, e que está apenas esperando uma resposta do Hamas.

Os Estados Unidos são aliados de Israel e um dos patrocinadores das negociações, e afirmaram que o acordo foi aprovado pelos israelenses e agora cabe ao Hamas aceitá-lo. Por outro lado, o segundo contesta a afirmação americana. Os americanos também pediram para que Israel alivie a catástrofe humanitária na Faixa de Gaza, na qual 30 mil palestinos já foram mortos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também