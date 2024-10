ONU acusa Israel de bloquear a entrada de suprimentos na Faixa de Gaza

O comissário-geral da Agência da Organização das Nações Unidas (ONU) de Assistência aos Refugiados Palestinos (Unrwa), Philippe Lazzarini, informou nesta segunda-feira (21) que autoridades de Israel estão bloqueando a entrada de suprimentos na Faixa de Gaza.

“As autoridades israelenses continuam a negar que missões humanitárias cheguem ao norte com suprimentos essenciais, incluindo remédios e alimentos para às pessoas sitiadas. Hospitais foram atingidos e ficaram sem energia, enquanto pessoas feridas ficaram sem cuidados”, publicou o comissário no X, antigo Twitter.

Lazzarini ainda contou que os abrigos de da Unrwa “estão tão superlotados que algumas pessoas deslocadas agora são forçadas a viver nos banheiros”.

Na última semana, o exército israelense atacou um complexo hospitalar na região de Deir al-Balah, no centro de Gaza, sob o argumento de que este seria um centro de comando do Hamas, interrompendo, segundo a Unrwa, o lançamento da campanha de vacinação na escola atingida em Nuseirat.

“Negar e armar assistência humanitária para atingir propósitos militares é um sinal de quão baixa é a bússola moral. A assistência deve chegar a todos os necessitados em Gaza: civis, incluindo crianças e reféns. Ninguém deve implorar para ajudar ou ser ajudado. Um cessar-fogo é o começo para pôr fim a esse pesadelo sem fim”, declarou Lazzarini.

