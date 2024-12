Órgão solicita prisão de presidente da Coreia do Sul que decretou lei marcial

O Gabinete de Investigação da Corrupção da Coreia do Sul solicitou à Justiça a emissão de um mandado de prisão contra o presidente suspenso do país, Yoon Suk Yeol, por impor uma lei marcial no início deste mês.

A informação é da agência de notícias Yonhap. Essa é a primeira vez na história do país que um presidente é alvo de um pedido de emissão de mandado de prisão.

Yoon Suk Yeol é investigado criminalmente por insurreição, após ter imposto uma lei marcial para restringir os direitos civis no país, sob o pretexto de combater uma ameaça de "agentes pró-Coreia do Norte". Após o caso, ele pediu desculpas e afirmou que o decreto aconteceu por desespero.

As acusações impostas podem render prisão perpétua ou até mesmo pena de morte à Yoon.

Ele sofreu um impeachment ainda na primeira quinzena de dezembro e foi afastado da presidência até que o Tribunal Constitucional sul-coreano decida se vai acatar a decisão do Parlamento, que o retirou do cargo.

O primeiro-ministro do país, Han Duck-soo, é quem assumiu como presidente, segundo prevê a Constituição.

