Parlamento aprova impeachment do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol

O parlamento da Coreia do Sul aprovou, neste sábado (14), o impeachment do presidente do país, Yoon Suk Yeol, pela tentativa de estabelecer a lei marcial em 3 de dezembro, em uma medida que durou menos de seis horas.

O impeachment foi aprovado por 204 votos a favor e 85 contra, com três abstenções e oito votos nulos. Para ser aprovado, era necessário o apoio de dois terços da Assembleia Nacional, ou seja, 200 votos favoráveis dos 300 assentos.

Yoon Suk Yeol havia decretado lei marcial no país sob a justificativa de “limpar elementos pró-Coreia do Norte“. “Declaro lei marcial para proteger a livre República da Coreia da ameaça das forças comunistas norte-coreanas, para erradicar as desprezíveis forças antiestatais e pró-norte-coreanas que estão saqueando a liberdade e a felicidade do nosso povo e para proteger a ordem constitucional livre”, disse o presidente sul-coreano no pronunciamento.

A medida foi imposta sem o aval de membros do próprio governo, que afirmaram serem contra a lei marcial.

