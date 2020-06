Personal quer R$ 840 mil de mulher que o transmitiu herpes labial

Joilson Francelino, com informações do portal Rede TV

Martin Conway, 45 anos, está processando uma mulher com quem ele teve um encontro e pede indenização de aproximadamente R$ 840 mil por "negligência", de acordo com o tabloide britânico 'The Sun'.

O personal trainer afirma ter ficado traumatizado após, segundo ele, pegar herpes labial ao beijar Jovanna Lovelace no primeiro encontro. O caso aconteceu em Londres, na Inglaterra.

Os dois se conheceram por meio do site de encontros "Meetup" em julho de 2019 e resolveram marcar um encontro. Segundo Martin, após ter pego herpes, ele alega ter ficado traumatizado e ter sofrido ataques de pânico por "ter pego um vírus para a vida toda". "Ela tinha o dever moral, ético e legal de me alertar sobre os riscos aos quais eu estaria exposto. Fui beijado antes de ser informado da herpes", protestou o personal ao "Sun", também declarando ter ficado doente por vários dias após o encontro, com sintomas de gripe e ulcerações na boca.

O inglês ainda explica que ficou com pavor de sair de casa. Segundo o processo, isso comprometeu o seu sonho de se tornar advogado. Ao receber o processo, o advogado de defesa de Jovanna afirmou que o processo é "frívolo e vexatório".

