Menu
Menu Busca domingo, 31 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Internacional

Rumores sobre morte de Donald Trump viralizam

Casa Branca esclarece motivo da bandeira a meio-mastro

30 agosto 2025 - 13h10Carla Andréa
Donald Trump Donald Trump   (EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL)

Na manhã deste sábado (30), circulou nas redes sociais um boato sobre a suposta morte do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Publicações e imagens compartilhadas rapidamente sugeriam que o país estaria de luto pelo líder americano. Entre as “provas” citadas pelos internautas, estava uma foto da bandeira da Casa Branca hasteada a meio-mastro.

No entanto, a informação não procede. Em comunicado oficial, a Casa Branca explicou que a bandeira foi baixada por ordem do próprio Trump em memória das vítimas de um tiroteio ocorrido em Minneapolis, no dia 27 de agosto.

O protocolo de respeito permanecerá em vigor até domingo (31) e não tem relação com a saúde do ex-presidente.

Os rumores se intensificaram nos últimos dias devido a fotos de Trump exibindo uma mancha roxa na mão direita. A imagem gerou comparações com a rainha Elizabeth II, que apresentou marca semelhante pouco antes de sua morte, em 2022.

A Casa Branca informou que a coloração está associada a uma condição chamada insuficiência venosa crônica, agravada possivelmente pelos constantes apertos de mão.

Outro fator que alimentou as especulações foi o afastamento de Trump das redes sociais e a ausência de compromissos públicos recentes.

Até a manhã deste sábado, não havia qualquer comunicado oficial sobre alterações em sua agenda ou estado de saúde.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Israel ataca capital do Iêmen e mata primeiro-ministro Houthi
Internacional
Israel ataca capital do Iêmen e mata primeiro-ministro Houthi
Ex-presidente do parlamento ucraniano Andriy Parubiy é assassinado a tiros em Lviv
Internacional
Ex-presidente do parlamento ucraniano Andriy Parubiy é assassinado a tiros em Lviv
Tribunal dos EUA considera ilegais tarifas impostas por Trump
Internacional
Tribunal dos EUA considera ilegais tarifas impostas por Trump
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro
Internacional
Maduro acusa EUA de violarem tratado nuclear do qual não fazem parte
Mohan Bhagwat, chefe da organização nacionalista hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh
Internacional
Queda da taxa de natalidade preocupa autoridades da Índia
Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em Buenos Aires
Internacional
Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em Buenos Aires
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Internacional
Trump propõe restringir duração de vistos para estudantes, intercambistas e jornalistas
O ataque foi considerado um ato isolado pelas autoridades locais
Internacional
Duas crianças morreram e 17 pessoas ficaram feridas durante tiroteio em igreja dos EUA
Igreja de Annunciation, em Minneapolis
Internacional
Tiroteio em igreja católica deixa feridos em Minneapolis
Israel Katz, Ministro da Defesa de Israel
Internacional
Ministro de Israel chama Lula de antissemita em postagem no X

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
Terminal Guaicurus, em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Documentos mostram possível 'omissão' do Conselho Tutelar que poderia ter salvado Manu da morte