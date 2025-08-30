Rumores sobre morte de Donald Trump viralizam

Na manhã deste sábado (30), circulou nas redes sociais um boato sobre a suposta morte do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Publicações e imagens compartilhadas rapidamente sugeriam que o país estaria de luto pelo líder americano. Entre as “provas” citadas pelos internautas, estava uma foto da bandeira da Casa Branca hasteada a meio-mastro.

No entanto, a informação não procede. Em comunicado oficial, a Casa Branca explicou que a bandeira foi baixada por ordem do próprio Trump em memória das vítimas de um tiroteio ocorrido em Minneapolis, no dia 27 de agosto.

O protocolo de respeito permanecerá em vigor até domingo (31) e não tem relação com a saúde do ex-presidente.

Os rumores se intensificaram nos últimos dias devido a fotos de Trump exibindo uma mancha roxa na mão direita. A imagem gerou comparações com a rainha Elizabeth II, que apresentou marca semelhante pouco antes de sua morte, em 2022.

A Casa Branca informou que a coloração está associada a uma condição chamada insuficiência venosa crônica, agravada possivelmente pelos constantes apertos de mão.

Outro fator que alimentou as especulações foi o afastamento de Trump das redes sociais e a ausência de compromissos públicos recentes.

Até a manhã deste sábado, não havia qualquer comunicado oficial sobre alterações em sua agenda ou estado de saúde.

