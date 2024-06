Rússia acusa EUA de comandar ataque na Crimeia neste domingo

A Rússia culpou os Estados Unidos de estarem por trás do ataque ucraniano com mísseis americanos na Crimeia – mais especificamente a cidade de Sebastopol - que matou ao menos cinco pessoas, incluindo três crianças, e feriram mais 124, neste domingo (23)

O Ministério de Defesa da Rússia alegou que especialistas dos EUA definiram as coordenadas de voo dos mísseis embasados em informações de satélites espiões americanos, o que significa que o país da América do Norte é o responsável pelo ataque.

Porém, nem a Ucrânia, nem os Estados Unidos comentaram sobre o assunto.

Diante do ataque, a Rússia prometeu resposta ao episódio deste domingo, disse o Ministério da Defesa, sem dar mais detalhes. O Kremlin ressaltou que o presidente russo, Vladimir Putin, está “em contato constante com os militares” desde a ofensiva a Crimeia.

A Rússia anexou a Crimeia em 2014 e agora vê a península do Mar Negro como parte integrante de seu território, embora a maior parte do mundo ainda a considere ucraniana.

