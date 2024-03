Suprema Corte dos EUA decide que Trump poderá disputar eleição

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta segunda-feira (4), que o ex-presidente Donald Trump poderá disputar as eleições presidenciais, que estão marcadas para ocorrerem em novembro.

Com a decisão, Trump segue qualificado para ser pré-candidato pelo Partido Republicano, já que é o favorito para concorrer pela sigla. A decisão ocorre na véspera da Superterça, data na qual 15 estados e um território norte-americano votam, de forma simultânea, para escolher os candidatos de cada partido.

A decisão da Suprema Corte derruba uma sentença da Justiça do estado do Colorado, que proibia Trump de concorrer às eleições por ter violado um artigo da Constituição dos EUA.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também